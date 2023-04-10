10 апреля – ИА Discover24.ru. Как сообщает обозреватель издания «Свободная пресса» Сергей Ищенко, сбитая над Феодосией украинская ракета является первым серьезным предупреждением о грядущей опасности. По словам журналиста, украинцы решили приурочить свою атаку на Крым (ракета была сбита утром 8 апреля) к российскому празднику – Дню войск противовоздушной обороны. В 2023 году он выпал на 9 апреля.

Автор отмечает, что российские военные показывают это событие как очередной украинский провал, а на самом деле перед оборонным ведомством России встала серьезная задача. Отмечается, что сбитая системой С-400 «Триумф» ракета была выпущена украинским «Гром-2» с полигона Алибей под Одессой. А это значит, что она смогла пролететь над Черным морем до Евпаторийского района, а затем – с запада на восток направилась в сторону Феодосии.

Ищенко подчеркивает, что вероятной целью украинской ракеты являлась феодосийская космическая станция слежения. По его мнению, субботний пуск ракеты для ВСУ был всего лишь испытательным, поэтому вряд ли они рассчитывали на явный результат. Но автор уверен, что меры предосторожности российской обороне необходимо принимать в срочном порядке. Иначе «грянет гром».