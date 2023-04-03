Соединенные Штаты настолько одержимы своей стратегией «краткосрочной войны», что совсем не замечают, что ни одно из таких противостояний не принесло Вашингтону ничего хорошего, пишет американское издание Foreign Policy.

Авторы публикации отмечают, что ковбойскую философию США начали применять еще с Гражданской войны. Тогда аристократы из Вашингтона отправились на битву в Булл-Ран в полной уверенности, что она быстро завершится, однако сложилось все иначе, передает портал “Свободная пресса”.

Так же заканчивались попытки организовать краткосрочную войну в 1898 году, в ноябре 1950-го, когда генерал Макартур обещал солдатам вернуть их всех по домам уже к обеду. Начиная вторую кампанию в Ираке в 2003-м, Дональд Рамсфельд заявлял, что она продлится не больше 5 месяцев.

20 лет продлилась война в Афганистане, которую обещала закончить каждая новая администрация президента США, но войска вывел только Джо Байден. Причем окончание операции было больше похожим на позорное бегство.

По мнению авторов, если США будут и дальше вести государственную политику в таком ковбойском стиле, ничего хорошего для страны ждать точно не приходится.