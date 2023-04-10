10 апреля – ИА Discover24.ru. Боевые действия в Бахмуте (ранее Артемовск) остаются в центре внимание западным СМИ и различных аналитических центров. Изменения в заявлениях американских аналитиков Института изучения войны (ISW) и украинских блогеров проанализировал обозреватель издания «Свободная пресса» Александр Ситников.

Западные аналитики сообщают в своих сводках с фронтов спецоперации об «утерянном наступательном потенциале» штурмовых групп российских сил в Бахмуте. Однако одновременно с этим следует заявление, что российским подразделениям удалось выйти на трассу Т-0504, расположенную в юго-западной части города.

Тем не менее самой горячей точкой в Бахмуте в настоящий момент является центральный железнодорожный вокзал. По словам Евгения Пригожина, штурмовые группы ЧВК «Вагнер» ведут в данном районе ожесточенные бои с ВСУ. Причем на волонтерских картах ВСУ район ж/д вокзала уже окрасили в «красный цвет», а соответственно признали его потерю.

При этом украинские боевики во время отступления начали подрывать административные здания по указанию Зеленского. Во-первых, таким образом они лишают возможности «музыкантов» сделать фотографию на их фоне, а во-вторых, желают максимально усложнить процесс будущего восстановления города Россией.

После потери контроля над районом «самолета» в Бахмуте снайпера «музыкантов» смогли занять выгодные позиции в высокоэтажных домах. Поэтому остатки гарнизона ВСУ в укрепрайоне, созданном на территории Городской больницы №2, рискуют погибнуть под прицельным огнем, если не успеют отойти в Часов Яр в течение суток, резюмировал Ситников.