11 апреля – ИА Discover24.ru. Генштаб ВСУ в своей сводке от 9 апреля заявил, что российские войска снизили активность боевых действий в зоне проведения специальной военной операции. Украинские СМИ одновременно с этим вновь начали писать о скором контрнаступлении, целью которого станет Мелитополь в Запорожской области.

Обозреватель портала «Свободная пресса» Александр Ситников поясняет, что российские ВС не проявляют особой активности лишь на некоторых участках линии соприкосновения. Они готовятся к анонсированному Киевом контрнаступлению, усиливают свои позиции и выстраивают дополнительные линии обороны.

В то же время в Артемовске ЧВК «Вагнер» продолжают теснить боевиков, не делая длительных пауз. Это подтверждают и украинские СМИ, которые сообщают о «сирийской тактике» ВС РФ в Бахмуте. «Вагнеровцы» наносят по врагу сокрушительные удары, перемалывая его подразделения и заставляя их отступать.

По мнению Ситникова, «артемовская мясорубка» не станет для ВСУ последним испытанием. После освобождения Бахмута ЧВК «Вагнер» начнет наступление на Северск и там украинских боевиков ожидает не меньший ад, чем в Артемовске.