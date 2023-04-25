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Российские войска применили в зоне СВО секретный комплекс радиоэлектронной борьбы «Тобол-1» из-за чего подразделения ВСУ на фронте лишились «глаз» и «ушей». Об этом со ссылкой на опубликованные в Сети секретные документы американской разведки сообщает «Свободная пресса».

Отключение спутниковой связи стало для ВСУ одной из крупнейших катастроф с начала проведения специальной военной операции. Из-за проблем со связью командование украинской армии отказалось от реализации своих планов, а генерал Сергей Суровикин смог за это время провести перегруппировку российских сил.

Боевики ВСУ использовали американские спутники Илона Маска Starlink для точного наведения ракет РСЗО HIMARS и комплексов ПВО NASAMS. Тысячи украинских беспилотников могли вести разведывательную деятельность благодаря американской системе спутниковой связи.

По данным разведки США, командование ВС России планировало отключить терминалы Starlink в окрестностях Бахмута (ранее Артемовск) минимум на 25 дней. Однако американские спецслужбы уверены, что российский комплекс РЭБ «Тобол-1» начал работать на постоянной основе, поскольку блестяще зарекомендовала себя в деле.

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