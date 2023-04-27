Конфликт на территории Украины является витриной для демонстрации самого современного вооружения Российской Федерации. Недавно появилась информация об использовании танков Т-14 «Армата» в зоне СВО, а боевые машины Т-90 «Прорыв» уничтожают противника на фронте еще с лета 2022 года. О перспективах российских систем вооружений на мировых рынках рассказывает обозреватель издания «Свободная пресса» Константин Ольшанский.

Ударные дроны российского производства «Ланцет» и «Куб» хорошо зарекомендовали себя в качестве средств для контрбатарейной борьбы с артиллерий противника. Новейший комплекс РЭБ «Тобол» создал себе репутацию «убийцы спутников Илона Маска». Также на фронте применяются боевые машины поддержки танков «Терминатор», РСЗО «Торнадо», вертолеты Ка-52М и штурмовые беспилотники «Форпост».

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), 16% мирового рынка вооружений занимает ВПК Российской Федерации. Для примера, США занимает 40% всего рынка. При этом традиционные покупатели российского оружия это Китай, Алжир, Индия, Вьетнам, Египет, Бирма, Сербия, Иордания и Турция.

Недавно Иран объявил о решении закупить у России 24 современных истребителя Су-35. Также Кремль увеличил поставки оружия и в африканские страны, такие как Нигерия, Ангола и Мали. Однако самое современно вооружение российских предприятий пойдет не только на экспорт, но и на модернизацию собственных вооруженных сил.