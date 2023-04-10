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10 апреля – ИА Discover24.ru. За время боевых действия на территории Украины вооруженные силы этой страны получили большое количество западных видов вооружения, однако добиться преимущества на поле боя, о котором так мечтал Зеленский, не получилось. Об этом в своем материале сообщает издание «Свободная пресса».

По информации автора статьи, даже предоставление украинской армии современного высокоточного американского вооружения в виде реактивных систем залпового огня HIMARS, не позволило существенно изменить положение дел в пользу ВСУ на фронте в зоне СВО.

По словам экс-советника российского президента Андрея Илларионова, командование вооруженных сил Российской Федерации смогло найти «противоядие» для каждого вида современного вооружения западного и украинского производства. Важную роль в данном аспекте сыграли российские системы РЭБ.

В том числе это касается и боевой системы управления артиллерийским огнем «Крапива», разработки украинского конструкторского бюро «Логика». По словам российского эксперта, российская армия уже нашла эффективный способ борьбы и с этой системой.

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