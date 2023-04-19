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ВСУ в начале мая останутся без ракет для комплексов противовоздушной обороны С-300 и «Бук-М1», заявил полковник британской армии Стюарт Кроуфорд. Военный эксперт Юрий Кнутов, прокомментировавший это высказывание в интервью порталу «Свободная пресса», отметил, что теперь у Киева все надежды на западные ЗРК.

Их Украине поставляют не так уже и мало – из Франции шлют SAMP-T Mamba, из Германии – IRIS-T, из Соединенных Штатов и Норвегии – Patriot и NASAMS. Причем «Пэтриоты» лишь с третьей попытки оказались полностью исправными и готовыми к использованию.

Кнутов напомнил, что ВС РФ изменили тактику и вместо крылатых ракет задействуют теперь «умные» бомбы, которые обходятся гораздо дешевле и могут обходить украинские средства ПВО. Справиться с ними может разве что комплекс Patriot, однако его использование станет стрельбой золотыми пулями по воробьям. Всего одна ракета американского ЗРК обходится в миллион долларов, что гораздо дороже ФАБ-500 или других российских бомб.

Помимо этого, у России имеются противорадиолокационные ракеты, которые способны вычислять местоположение средств ПВО противника. Поэтому все «Пэтриоты» «Мамбы», «Ирисы» и NASAMS постоянно будут находиться под угрозой удара. Еще одна проблема кроется в том, что их хотя и немало, но все же недостаточно, чтобы обеспечить противовоздушную оборону всех стратегических объектов страны.

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