11 апреля – ИА Discover24.ru. Вооруженные силы Российской Федерации недавно уничтожили мост в Черниговской области, по которому ВСУ переправляло свои диверсионные группы в Брянскую область. Однако на территории западных областей Украины расположены мосты, по которым натовская военная техника поступает в распоряжение ВСУ на фронте. Издание «Свободная пресса» опубликовало материал, в котором пыталось разобраться в возможности и целесообразности уничтожения данных объектов.

Военкор Поддубный сообщил, что мост через реку Судость в Черниговской был атакован ракетой Х-29ТД, выпущенной пилотом Су-34. Данная российская ракета была специально разработана для разрушения железобетонных конструкций, однако радиус ее применения составляет всего 30 километров. При этом мост получил значительные повреждения, но не был разрушен полностью. Движение техники по нему невозможно, однако подразделения пехоты пройти по нему все еще могут.

По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, сложность уничтожения мостов на территории Украины заключается в нескольких факторах. Во-первых, мосты в западных регионах защищены пятью зонами противовоздушной обороны ВСУ, состоящей из зенитных установок Gepard, ЗРК NASAMS и IRIS-T, а во-вторых, попадание по дорожному полотну не решает проблему.

Восстановление разрушенного пролета возможно в довольно сжатые сроки, поэтому наносить удары необходимо по опорам моста, а для этого необходимо, чтобы цель для ракеты была подсвечена лазером. Реализовать данное мероприятие на практике очень сложно, так как российским диверсантам придется пройти сотни километров вглубь территории противника, а при использовании БПЛА он может быть легко сбит противовоздушной обороной ВСУ.