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В Соединенных Штатах разыгрался «идеальный шторм» и в его эпицентре оказалось министерство обороны. Причина кроется в слишком рьяной помощи Украине, на которую выделяются миллиарды долларов, пишет портал «Свободная пресса».

Чтобы хоть как-то смягчить последствия сумасшедших и абсолютно бесконтрольных финансовых затрат, правительство Соединенных Штатов вынуждено сворачивать подавляющее большинство военных программ и замораживать их финансирование. От этого в первую очередь пострадает обороноспособность страны.

Чиновники Минобороны проявляют недовольство. Некоторые из них высказываются в том духе, что президент Украины Зеленский бесперебойно получает миллиарды долларов в то время как генералам Пентагона приходится ждать одобрение даже минимальных затрат Конгрессом.

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