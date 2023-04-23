В очередном своем видеообращении президент Украины Зеленский в первый раз с начала СВО промолчал об «освобождении территорий страны». Силы, которые в Киеве принято называть «патриотическими», радостно взвыли – украинский лидер таким образом вводит в заблуждение Москву, а на самом деле контрнаступление начнется чуть ли не прямо сейчас, рассказал обозреватель портала “Свободная пресса” Александр Ситников.

Он отметил, что горячие головы быстро остудили эксперты, заявившие об отсутствии сил и средств для полномасштабной военной операции. Они также привели стандартную отговорку Киева – погода, мол, совершенно не соответствует планам задействовать 70-тонные западные «Леопарды».

На Западе уже заявляют, что если Киев продолжит «пугать» Москву контрнаступлением, но при этом топтаться на одном месте, ВС РФ могут сами перейти в атаку. И для Киева это будет весьма неприятным сюрпризом.

Командование ВСУ и лично президент Зеленский к Западу не особо прислушиваются. Они занимаются тем единственным, на что способны – пропагандой. Так, 22 апреля появилась информация о высадке десанта на левом берегу Днепра близ Энергодара, где располагается Запорожская атомная электростанция. «Патриотические силы» сразу начали писать, что именно ЗАЭС, а не Мелитополь является главной целью ВСУ, но пока они разгоняли этот вброс, пришло опровержение информации. Никаких плацдармов на левом берегу Киев не создавал да и не может этого сделать под ударами ВС РФ.

Однако контрнаступление все же состоится. На это указывает информация из Херсона об отправке мобилизованных в сторону Берислава, а также из Николаева и Одессы, которые готовят госпитали, завозят медикаменты и перевязочные материалы. Украинские политики, в частности, скандальный экс-посол в Берлине Андрей Мельник, требуют у Запада больше оружия. Это также часть пропаганды, так как неминуемый провал контратакующей операции Киев надеется свалить на союзников в Вашингтоне и Брюсселе, не захотевших подарить еще несколько сотен танков.