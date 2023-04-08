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8 апреля – ИА Discover24. ВС Украины размышляют, как бы навесить на западные танки динамическую защиту. Несмотря на то, что результатом этой затеи станут «Леопарды» в советской шкуре, она может дать неплохой эффект, считают эксперты портала «Свободная пресса».

Они поясняют, что динамическая защита способна уберечь от повреждений в результате попадания снаряда даже технику, сделанную из фанеры. Но хватает ее только на один раз. Поэтому решение ВСУ можно считать вполне логичным.

Стоит отметить, что польские военные аналитики не согласны с такими выводами. Они напоминают, что динамическая система защиты «Контакт-1» весит около полутора тонн. Это значительно увеличит массу и без того достаточно тяжелого немецкого танка «Леопард-2» и создаст дополнительную нагрузку на ходовую часть. Которая под таким воздействием значительно быстрее выйдет из строя.
.ru.

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