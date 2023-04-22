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В районе населенных пунктов Ступочки, Богдановка и Красное военнослужащие ВСУ понесли серьезные потери. Портал «Свободная пресса» со ссылкой на Минобороны РФ сообщает, что артиллеристы и штурмовые подразделения ВС РФ ликвидировали 470 боевиков.

Кроме того, ВСУ потеряли 18 единиц техники, среди которых танки, боевые машины пехоты и бронетранспортеры.

В районе Донецка все активнее действует российская авиация. Только за минувшие сутки она совершила 10 боевых вылетов, рассказал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

На Купянском, Краснолиманском и Запорожском направлениях идут позиционные бои. Напряженная ситуация является следствием ожидания украинского контрнаступления, которое может начаться сразу же после улучшения погодных условий.

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