В Сети не прекращается обсуждение инцидента с легкомоторным украинским самолетом, потерпевшим крушение в Брянской области. Напомним, что летчик после относительно удачного приземления бросился бежать в лес, но был задержан сотрудниками ФСБ и Росгвардии.

Ситуацию прокомментировал военный эксперт Виктор Литовкин, комментарии которого публикует портал «Свободная пресса». Он отметил, что летчик скорее всего проводил разведку объектов, по которым Киев может готовить удар. Кроме того, противником выяснялось, как отреагирует на появление легкомоторного самолета российская ПВО.

«Конечно, бывает, что самолеты случайно нарушают границу. Но то, что у пилота обнаружили бронежилет и автомат, сразу наводит на мысли о версиях, связанных с разведкой и диверсионной деятельностью. В любом случае сам факт пролета должен насторожить», – отметил также Литовкин.

Противовоздушную оборону пилоту удалось обмануть, так как на столь легкой машине сделать это несложно. Она может выбрать такую траекторию полета, чтобы не попадать в зоны действия ПВО. Однако ФСБ перехитрить летчику все же не удалось. После получения сигнала от местных жителей сотрудники Федеральной Службы безопасности и Росгвардии моментально прибыли на место и задержали нарушителя.