Заявление замминистра обороны Украины Анны Маляр о начавшемся контрнаступлении сразу на четырех направлениях – это не более, чем блеф. Боевые действия в Артемовске, Марьинке и под Авдеевкой действительно продолжаются, однако длятся они довольно долго и никак не могут считаться контратаками ВСУ, пишет портал «Свободная пресса».

Авторы публикации ссылаются на командира батальона «Восток» Александра Ходаковского, который сообщил об активизации украинских войск на всей линии соприкосновения. Не исключено, что Киев действительно ищет уязвимые места в российской обороне, однако и это сложно назвать контрнаступлением, так как никаких атакующих действий ВСУ не ведут.

В секретных документах Пентагона упоминается множество проблем ВСУ, которые не дадут им начать полноценное контрнаступление. Также многие западные эксперты указывают на неспособность Киева бросить свои силы в атаку так, чтобы они не понесли серьезное поражение, нарвавшись на сокрушительные удары российской артиллерии и авиации.

По мнению аналитиков, контрнаступление ВСУ захлебнулось в бреду военачальников еще до того, как успело начаться. А чиновники Минобороны Украины лишь делают духоподъемные заявления, чтобы окончательно не деморализовать обороняющиеся в Авдеевке и Артемовске силы.