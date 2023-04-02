Командование украинской армии вместе со своими западными партнерами продолжает активно готовиться к очередному контрнаступлению. При этом нехватку тяжелой бронетехники, артиллерийских снарядов и специальных инженерных машин в рядах ВСУ должна компенсировать очередная поставка военных грузов от Пентагона. Об этом в своем материале сообщает издание «Свободная пресса».

В очередной пакет помощи киевскому режиму должна войти специальная военная техника для установки мостов. Используя такую технику, ВСУ могут попытаться форсировать реку Оскол или Северский Донец, однако на данных участках фронта вооруженные силы России уже создали мощные рубежи обороны. При этом западная инженерная техника не поможет ВСУ форсировать Днепр из-за его размеров.

Издание Forbes со ссылкой на военного обозревателя Крэга Хупера в своем материале сообщает, что российские разведчики хорошо осведомлены о всех возможных местах высадки десанта на южном участке фронта. По его словам, форсирование реки под обстрелом является самым тяжелым военным маневром, а вооруженные силы США и вовсе не сталкивались с данной проблемой со времен боевых действий в Корее, поэтому помочь в этом вопросе ВСУ они не смогут.

Крэг Хупер отмечает, что современная натовская техника имеет усиленное бронирование, что лишило ее возможности самостоятельно переправляться через водные преграды. При этом Пентагон передаст Киеву свои бронированные мостоукладчики AVLB, способные наводить переправы длиной не более 18 метров. С такими характеристиками не может быть и речи о создании временного моста через реку Днепр.