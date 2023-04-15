Обозреватель издания «Свободная пресса» Сергей Ищенко опубликовал статью, в которой речь идет о вероятных планах украинского командование осуществить ранее анонсированное контрнаступление. На сегодняшний день все «ломают голову», в каком направлении ударит украинская армия. Есть масса вероятных вариантов, но каждый эксперт видит свой.

Автор материала уверен, что Киев может попытаться нанести удар с Черного моря. Есть предположения, что ВСУ попытаются использовать морские беспилотники против российского флота. Причем угроза возможна не только для Севастополя. По словам Ищенко, в Новороссийске расположена вторая по размерам российская военно-морская база на Черном море.

Журналист предлагает обратить внимание на заявление капитана 1 ранга Степана Якимьяка, бывшего офицера Сил специальных операций ВСУ, а ныне — кандидата военных наук, доцента, начальника кафедры Военно-Морских сил Национального университета обороны Украины. Во время своего интервью на киевском радио «Radio NV» он отметил, что в ближайшем будущем Украина будет осуществлять «эффективные операции с использованием морских роботизированных систем… Противник должен бояться наших ударов не только в Севастополе, а хоть где в Черном море».

По всей вероятности, Киев совместно с Вашингтоном и даже со Стамбулом может применить большое количество подводных беспилотников против ВСМ России с целью его вытеснения из акватории Черного моря.