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Виновником «Бахмутского провала» ВСУ назван генерал Кирилл Буданов, возглавляющий Главное управление разведки. Именно от него исходила инициатива отправить в Артемовск элитные подразделения ГУР, чтобы «деблокировать» город. Однако эти части провалили свою миссию, пишет портал «Свободная пресса»,

Доказательства вины Буданова приводятся в документах Пентагона, которые утекли в Сеть. В них говорится, что потеря элитных подразделений существенно ослабила ВСУ в Бахмуте, что привело к успешному продвижению вперед штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер».

Еще один виновник – это президент Украины Владимир Зеленский, который упрямо твердил о способности ВСУ восстановить контроль над Бахмутом. Его пропагандистские заявления одержали победу над здравым смыслом и стали причиной плачевной для украинской армии ситуации.

В настоящий момент Бахмут и тысячи боевиков ВСУ оказались в окружении, они не могут получить боеприпасы, продовольствие и оружие. Шансы на их спасение минимальны, хотя Зеленский мог прислушаться к мнению Пентагона и давно вывести войска из города, сохранив крупные силы для контрнаступления.

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