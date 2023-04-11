11 апреля – ИА Discover24.ru. Основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин на днях сообщил, что для контрнаступления Киев собрал не менее 200 тысяч военнослужащих. В это число входят как добровольцы, которые записываются в так называемую «Гвардию наступления», так и мобилизованные резервисты, нагло хватаемые сотрудниками военкоматов прямо на улице.

Портал «Свободная пресса» отмечает, что даже если ВСУ удалось насобирать 200 тысяч военных, то лишь для того, чтобы завалить трупами позиции российских войск. Подавляющее большинство мобилизованных отправляется на фронт чуть ли не сразу после насильственного «призыва» безо всякой подготовки. Опыта у них нет, поэтому контрнаступление обречено на провал.

Впрочем, президент Украины Зеленский и его подчиненные не ставят целью победу или достижение каких-то локальных успехов. Запад постоянно подталкивает их к контратакующим действиям, поэтому Киев хочет продемонстрировать – натовская техника и вооружение используются по назначению, а украинские военные атакуют. С каким результатом – это уже совсем другой вопрос.