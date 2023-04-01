Украинская армия не способна на контрнаступление, считают натовские военные эксперты. Действующие и отставные генералы поясняют, что перед ВСУ сейчас стоит целый круг сложных задач, которые никак не относятся к наступательным и не дадут им перейти к контратакующим действиям, передает портал «Свободная пресса».

Немецкий генерал Густав Грессель отмечает, что в распоряжении Киева нет достаточного количества военнослужащих и техники, чтобы переломить ход специальной военной операции. Срывает контрнаступление и Запад, который невероятно медленно отправляет на Украину тяжелое вооружение и технику, затягивает процесс, перебрасывает в Киев по несколько танков и других видов оружия, что не позволяет планировать что-либо серьезное.

Сейчас на Украине идет борьба на истощение, однако ресурсы Киева истощаются значительно быстрее. По мнению Гресселя, Запад должен был сразу же предоставлять Украине танки, истребители и другое вооружение, а не тратить целый год на бесплодные споры, надеясь на быструю «победу над Россией» без оружия и боеприпасов.