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27 и 28 апреля российские ВС провели массированную атаку, в ходе которой под удары попали военные объекты ВСУ почти на всей территории Украины. Заслуженный летчик РФ Владимир Попов рассказал порталу «Свободная пресса», какая тактика для этого использовалась.

Он пояснил, что сперва вертолеты вместе с армейской авиацией отвлекли противовоздушную оборону Украины, чтобы расчистить небо для более серьезной техники. Следом за ними удары по локальным целям наносили истребители-бомбардировщики Су-34 и Су-35. Только потом в дело вступили Ту-95МС и Ту-22М3, выпустившие ракеты по вражеским объектам в тылу.

Подобные атаки дают возможность атаковать технику, которую поставляет Киеву Запад, но главная цель — это все же срыв готовящегося контрнаступления. Удары по складам, местам размещения боевиков разрушают логистику, а также заставляют противника начинать подготовку на отдельных участках с нуля, что приводит к необходимости вновь и вновь переносить контратакующие действия.

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