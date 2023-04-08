ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

8 апреля – ИА Discover24.ru. Портал «Свободная пресса» прокомментировал заявление главы Госдепа США Энтони Блинкена о «начале контрнаступления ВСУ в ближайшие недели». Авторы публикации напомнили, что украинские военкоматы работают «в три смены» и хватают на улице всех военнообязанных мужчин, чуть ли не сразу отправляя их на передовую.

Также портал привел мнение американского военного эксперта Даниэля Дэвиса, который назвал грядущее контрнаступление жизненно важным для Киева. Он отметил, что командование ВСУ и руководство Украины отчаянно боится провала, так как он будет означать поражение в специальной военной операции. Но беспокоить политиков должно совсем не это.

По словам Дэвиса, даже если Киеву удастся выйти к побережью Азовского моря, это не будет означать победу. А в конечном итоге ВСУ все равно проиграют, но только число потерь увеличится во много раз.

Вам может понравиться

Военный политолог Иванников: ВСУ готовятся создать очаг напряженности у российских границ

Киев планирует предпринять ряд мер, направленных на отвлечение внимания от поражения ВСУ в Артемовске (Бахмуте), считает политолог Олег Иванников. Он рассказал порталу Ura.ru, что для этой цели украинские войска попытаются

СП: Пентагон позволил «редкий взгляд на потери ВСУ»

Война с православием на Украине, которая вроде бы не к месту в нынешней ситуации, затеяна президентом Зеленским совсем не случайно. Ему во что бы то ни стало необходимо отвлечь внимание

Myśl Polska: поляки не осознают опасность, которую несёт размещение в стране ядерного оружия

Лучше ограничиться системами противоракетной обороны и не размещать в Польше западное ядерное оружие. Последнее несёт с собой массу опасностей, которых поляки, похоже, не осознают. Такую точку зрения высказала обозреватель издания