8 апреля – ИА Discover24.ru. Портал «Свободная пресса» прокомментировал заявление главы Госдепа США Энтони Блинкена о «начале контрнаступления ВСУ в ближайшие недели». Авторы публикации напомнили, что украинские военкоматы работают «в три смены» и хватают на улице всех военнообязанных мужчин, чуть ли не сразу отправляя их на передовую.

Также портал привел мнение американского военного эксперта Даниэля Дэвиса, который назвал грядущее контрнаступление жизненно важным для Киева. Он отметил, что командование ВСУ и руководство Украины отчаянно боится провала, так как он будет означать поражение в специальной военной операции. Но беспокоить политиков должно совсем не это.

По словам Дэвиса, даже если Киеву удастся выйти к побережью Азовского моря, это не будет означать победу. А в конечном итоге ВСУ все равно проиграют, но только число потерь увеличится во много раз.