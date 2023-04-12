12 апреля – ИА Discover24.ru. Как сообщает издание «Свободная пресса», утечка секретных данных из Пентагона свидетельствует о том, что Британией было направлено на Украину около 50 бойцов группы специального назначения.

По состоянию на март текущего года, более половины расквартированного на Украине личного состава НАТО являются британцами. По имеющимся данным, количество таких бойцов составляет 97 человек. По словам члена Российской академии проблем безопасности Сергея Гончарова, в атаку британские военнослужащие не пойдут. Он уверен, что в данном случае британские бойцы задействованы в планировании военных операций и техническом обеспечении подразделений. Гончаров подчеркнул, что вряд ли это станет серьезной проблемой для российских военнослужащих.

Полковник Федеральной службы безопасности и Вооружённых Сил РФ Василий Верещак отметил, что вокруг британского спецназа много шума и пустой рекламы. Он рассказал о беседе с одним французским военным, который дал достаточно низкую оценку, как британскому, так и американскому спецназу. По его словам, «англосаксы не воюют, если у них нет туалетной бумаги».