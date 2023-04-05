Как отмечает в своем материале издание «Свободная пресса» со ссылкой на информацию, полученную с фронта блогерами, российские штурмовые группы добились значительных успехов в боях на территории Артемовска (украинское название Бахмут).

Сообщается, что командование украинской армии смогло сосредоточить в окрестностях Артемовска значительно превышающие по количественному составу силы для совершения контратаки и попытке деблокирования города. По этой причине штурмовые группы ЧВК «Вагнер» пытаются в ускоренном режиме вытеснить подразделения вооруженных сил Украины с западных окраин, чтобы начать обустраивать линию обороны.

По данным разведки, киевский режим сосредоточил примерно 80 тысяч военнослужащих украинской армии на Артемовском направлении для будущей контратаки. Также противник смог перебросить на данный участок фронта большое количество бронетехники и артиллерийских систем. Однако в настоящий момент российские штурмовые подразделения продолжают успешно атаковать оставшийся гарнизон ВСУ в Артемовске.