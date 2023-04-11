11 апреля – ИА Discover24.ru. Епископ Ивано-Франковской и Коломойской канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Никита был жестоко избит группой неизвестных лиц. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала «Союз православных журналистов».

На территории Украины с каждым днем все сильнее разгорается настоящий религиозный конфликт. Местные власти лишают представителей УПЦ прав на землю, а сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) и вовсе осуществляют силовые захваты храмов.

В настоящий момент все храмы УПЦ были захвачены раскольниками в Ивано-Франковске, Львове, Луцке, Черновцах, Хмельницком и других регионах Украины. Тоже касается и главной святыни всех православных – Киево-Печерской лавры, с которой власти Украины разорвали договор аренды и потребовали покинуть территорию обители.

Представители ПЦУ действуют по единому шаблону во всех регионах страны, отправляя на территорию православных храмов своих провокаторов, которые и создают яркую картинку для СМИ. После чего под предлогом общественного мнения осуществляют захват территории храма.