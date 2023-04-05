Пресс-служба Управления ФСБ Российской Федерации по Свердловской области опубликовала кадры с задержанием супружеской пары, проживающей в Нижнем Тагиле, по подозрению в шпионаже.

На опубликованном видео можно увидеть, как сотрудники Федеральной службы безопасности задержали мужчину прямо у выхода из подъезда многоквартирного дома. Затем следователи поднялись в квартиру подозреваемого и задержали его супругу, после чего начали проводить следственные мероприятия.

Как следует из официального сообщения, супружеская пара была задержана 4 апреля за подозрение в совершении государственной измены в форме шпионажа в пользу государства Украины. По информации следователей ФСБ, супружеская пара передала представителям киевского режима за денежное вознаграждение сведения военно-технического характера.

Как следует из слов задержанной супруги, она вместе со своим мужем получила вознаграждение в размере 100 тысяч рублей за передачу представителям киевского режима чертежей.