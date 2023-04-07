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Вооруженным силам Российской Федерации необходимо нанести превентивный удар по Киеву при помощи тактического ядерного оружия для предотвращения широкомасштабного контрнаступления украинских сил. Об этом заявил российский журналист Владимир Соловьев.

По его словам, российская армия должна использовать свое тактическое ядерное оружия для уничтожения центров принятия решений и всех пунктов дислокации подразделений украинских вооруженных сил, расположенных на территории Украины.

Российский журналист задается вопросом, почему командование российской армии не применяет на фронте тактическое ядерное оружие. По его словам, главной задачей ядерного оружия является сдерживание сил противника от нападения на территорию страны. Поэтому необходимо применить ядерное оружие на практике, поскольку сдержать противника не удалось.

Соловьев резюмировал, зачем необходимо было разрабатывать ядерное оружие, чтобы никто им не пользовался. Об этом он заявил в эфире программы «Соловьев Live».

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