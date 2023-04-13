На юге Украины ситуация не столь напряженная, как в Донбассе, так как и ВСУ, и российские войска больше занимаются выстраиванием эшелонированной обороны. Причем обе стороны готовятся к наступательным действиям, но когда они начнутся, сказать сложно, пишет портал «Свободная пресса».

ВС РФ достаточно часто наносят удары по объектам ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, в Николаеве и Херсоне. Одесский регион атакам подвергается гораздо реже, однако и там периодически звучат мощные взрывы. К примеру, дроны-камикадзе «Герань-2» относительно недавно уничтожили склад с беспилотниками на аэродроме «Школьный», откуда эти БПЛА запускались по Крыму.

Все это вполне логично, так как именно в Запорожской области Киев сосредотачивает крупные силы для грядущего контрнаступления. Для уничтожения мест размещения личного состава, техники, вооружения, складов с ГСМ и боеприпасами применяются не только ракеты, но и реактивные системы залпового огня и даже ТОС-1А «Солнцепек».

Кроме того, Россия начала активно использовать планирующие бомбы, которые выпускаются с истребителей Су-35 и Су-34. Киев не в состоянии что-либо сделать с этими боезарядами, поэтому они уничтожают как военные, так и промышленные объекты, срывая ВСУ подготовку к контрнаступлению.