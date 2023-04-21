Среди иностранных наемников, которые участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ, наиболее жестокими являются азиаты. Они снимают скальпы с убитых российских военнослужащих, рассказал один из украинских боевиков.

Также с особой жестокостью действуют представители Латинской Америки, в частности, мексиканцы. Эти наемники после бой забирают с собой части тела погибших бойцов ВС РФ.

По мнению боевика, это указывает на ненависть наемников к России и солдатам ее армии. Но не стоит исключать и такой вариант, что на Украину едут из разных стран отпетые садисты, которые делали бы то же самое и с украинскими боевиками, если бы воевали на другой стороне.

Отмечается, что иностранцы надеются принять участие в анонсированном Киевом контрнаступлении. По предварительным оценкам экспертов, сейчас на стороне ВСУ участвуют в боевых действиях около полутора тысяч «серых гусей» из разных стран.