Североатлантический альянс продолжает оказывать давление на Российскую Федерацию. Недавно у российской границы был обнаружен норвежский патрульный самолет P-8A Poseidon, однако реакция Путина была быстрой и беспощадной – по тревоге в небо был поднят истребитель МиГ-31. Об этом пишет Sohu.

Как пишет автор материала, за год активных боевых действий на территории Украины буферная зона между НАТО и Российской Федерацией, ранее проходившая по территории Восточной и Северной Европы, была практически стерта. При этом альянс в последнее время стал активно усиливать давление на Москву.

Как следует из данных Национального центра управления обороной России, в небе над акваторией Баренцева моря был обнаружен патрульный самолет P-8A Poseidon ВВС Норвегии. По тревоге в небо для сопровождения натовского самолета поднялся российский истребитель МиГ-31 из состава ПВО Северного флота России.

Ранее над акваторией Баренцева моря, расположенного на севере России, не было такого активного использования натовских самолетов, в отличие от Балтийского моря. При этом в Брюсселе уже называют Балтийское море не иначе, как «внутренние воды НАТО». Однако данное заявление подверг резкой критике заместитель министра иностранных дел России Александр Глушко. По его словам, вооруженные силы РФ располагают достаточной военной мощью в Балтийском море, чтобы не допустить господства сил Североатлантического альянса.