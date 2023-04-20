Замглавы украинского Минобороны Анна Маляр заявила, что Вооруженные силы Украины начали контрнаступление по четырем участкам в зоне боевых действий, но генерал-лейтенант Виктор Соболев отметил, что такие заявления не соответствуют действительности, и украинские войска не могут вести наступление даже по одному направлению.

Эксперт полагает, что такие заявления могут быть связаны с ожиданиями западных стран, которые вложили многие миллиарды долларов в Украину и ждут результатов.

Напомним, что защита мирного населения Донбасса является ключевой целью российской спецоперации на Украине.

Напомним, что главной целью специальной военной операции на Украине, которую ведет российская армия, является защита мирных жителей Донбасса.