Российский снайпер с позывным «Кот» рассказал, что на передовой не бывает атеистов. По его словам, каждый боец, попадая на фронт, рано или поздно приходит к вере. В беседе с корреспондентом издания «Московский Комсомолец» российский боец рассказал о нескольких невероятных случаях, произошедших с ним и его сослуживцами на передовой.

Боец с позывным «Кот», ранее работавший консультантом московского ЦУМа, рассказал, как его трижды спас от смерти Псалом 90. Он рассказал, что находясь в зоне СВО, взял за правило в сложные моменты про себя читать Псалом 90. При этом однажды пуля угодила ему в грудную пластину бронежилета, оставив на теле только синяк, а в спинной пластине застряло два осколка.

Российский снайпер также рассказал, что перед первой командировкой в зону СВО его девушка подарила ему браслет, а во время боя под Северодонецком его подразделение попало под мощный артиллерийский обстрел. Артиллерия ВСУ работала очень плотно и в течение длительного времени, как вдруг во время одного из прилетов «Кот» услышал звенящий звук, а после увидел, как в песок рядом с ним прилетел острый осколок. При этом осколок аккуратно разрезал подаренный ему браслет, не оставив ни царапины на его руке.