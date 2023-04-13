В КНР, вероятно, внедрили собственную разработку вместо российского двигателя Д-30, который ранее использовался на китайских транспортных самолётах Y-20. Новая силовая установка позволит полностью раскрыть потенциал транспортника. Об этом пишет “Военное обозрение” со ссылкой на издание Global Times.

В Китае собственный двигатель для Y-20 разрабатывали несколько лет. Первые сообщения о готовом изделии появились в 2020 году, позже заявлялось об успешном прохождении двигателем WS-20 испытаний. А недавно в СМИ продемонстрировали кадры, на которых специалисты заметили, что в самолёте Y-20 стоит новый двигатель вместо российского.

Точных характеристик силовой установки не приводится, но эксперты полагают, что она обладает высоким коэффициентом перепуска. Это означает, что по сравнению с российским аналогом новый двигатель расходует меньше топлива при большей тяге. Это позволяет увеличить предельную взлётную массу транспортника.