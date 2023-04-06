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Как передает издание «Московский комсомолец», во время своего концерта в Ставрополе российская певица Любовь Успенская произнесла внушительную речь в честь погибшего военного корреспондента Владлена Татарского. Успенская подчеркнула, что о смерти военкора она узнала во время своего выступления в Ессентуках. Эта трагическая новость до глубины души потрясла артистку, поэтому она даже решила сменить ход своего выступления.

Во время своего концерта Любовь Успенская высказала свое мнение о врагах России и объявила минуту молчания в память о погибшем Владлене Татарском. В своей речи певица отметила, что врагам Россию никогда не победить, ведь Россия была, есть и будет непобедимой.

Зрителей потрясли слова артистки. Во время объявленной минуты молчания все встали со своих мест, чтобы почтить память погибшего военного корреспондента.

Напомним, что Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге в результате взрыва на творческом вечере, организованном в его честь, под названием «Есть такая профессия военкор».

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