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Если бы президент Украины Зеленский согласился на реализацию плана по мирному урегулированию конфликта, предложенного белорусским лидером Александром Лукашенко, ему бы пришлось самостоятельно решать множество проблем, обрушившихся на страну, считает депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Зеленский боится, пояснил парламентарий, что от Украины откажутся западные спонсоры. В этом случае проблемы псевдогосударства, в которое страна превратилась в результате неонацистского правления и утраты суверенитета, ему придется решать в одиночку. А сделать это без огромных финансов, предоставляемых сейчас Соединенными Штатами и их союзниками, практически невозможно.

Сейчас режиму Зеленского уже нечего терять, поэтому он будет продолжать конфликт, повинуясь командам Запада, уверен депутат.

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