В США задержали 21-летнего Джека Тейшейру из Национальной воздушной гвардии Массачусетса за слив секретных документов Пентагона по Украине. Портал «Свободная пресса» отмечает, что либо молодой летчик стал жертвой чьих-то интриг, либо в Минобороны США все настолько плохо, что никому неизвестный мелкий офицер может получить доступ к сверхсекретным данным и организовать их утечку.

По мнению экспертов, слив информации был выгоден именно Соединенным Штатам, которые ведут тройную игру. Они таким образом занизили ожидания американцев, которые рассчитывали на крупные успехи ВСУ. В бумагах ясно говорится, что ничего подобного ждать не стоит, Киев может получить лишь минимальные территориальные преимущества.

Кроме того, Соединенные Штаты пытаются ввести в заблуждение Россию, которая готовится к отражению наступления ВСУ. Не исключено, что целью являются и третьи страны, которые США выбрали для давления с какими-то своими интересами.

На Украине звучат совершенно разные заявления после утечки документов Пентагона. В ГУР, к примеру, заявляют, что это ни на что не повлияло и все планы контрнаступления остаются в силе. Политики и западные эксперты, напротив, уверены, что Киеву пришлось вносить изменения из-за которых контратакующие действия откладываются до лета.