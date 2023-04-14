Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В США задержали 21-летнего Джека Тейшейру из Национальной воздушной гвардии Массачусетса за слив секретных документов Пентагона по Украине. Портал «Свободная пресса» отмечает, что либо молодой летчик стал жертвой чьих-то интриг, либо в Минобороны США все настолько плохо, что никому неизвестный мелкий офицер может получить доступ к сверхсекретным данным и организовать их утечку.

По мнению экспертов, слив информации был выгоден именно Соединенным Штатам, которые ведут тройную игру. Они таким образом занизили ожидания американцев, которые рассчитывали на крупные успехи ВСУ. В бумагах ясно говорится, что ничего подобного ждать не стоит, Киев может получить лишь минимальные территориальные преимущества.

Кроме того, Соединенные Штаты пытаются ввести в заблуждение Россию, которая готовится к отражению наступления ВСУ. Не исключено, что целью являются и третьи страны, которые США выбрали для давления с какими-то своими интересами.

На Украине звучат совершенно разные заявления после утечки документов Пентагона. В ГУР, к примеру, заявляют, что это ни на что не повлияло и все планы контрнаступления остаются в силе. Политики и западные эксперты, напротив, уверены, что Киеву пришлось вносить изменения из-за которых контратакующие действия откладываются до лета.

Вам может понравиться

Военкор Сладков удивился потерям и тактике ВСУ в Артёмовске

12 апреля – ИА Discover24.ru. Киев несет огромные потери в Артемовске (Бахмуте), причем сейчас он направляет туда подразделения, которые вели подготовку к контрнаступлению, рассказал военный корреспондент Александр Сладков. В эфире

Ханна Крамер: военные учения в Польше не спасут «бумажного тигра» НАТО во главе с США от предсмертных конвульсий

В течение ближайших двух месяцев территория Польши превратится в один большой военный полигон для проведения учений Североатлантического альянса. Вашингтон пытается использовать их для поднятия своего имиджа и уменьшения напряженности в

Бойцам ВС России в зоне СВО хватило ручного «Солнцепека», чтобы сжечь колонну танков ВСУ

12 апреля – ИА Discover24.ru. Колонна танков под Угледаром попала под удар «ручного Солнцепека», использованного российскими спецназовцами. Портал «Русская весна» сообщает, что противник не смог оказать сопротивление, так как был