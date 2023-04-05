Российские ВС не теряли времени напрасно и подготовились к отражению контрнаступления ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. Военный корреспондент Александр Сладков снял на видел отдельные фортификационные сооружения.

В обеих областях по полям установлены так называемые «зубы дракона», представляющие собой эффективную защиту во время танковой атаки противника. Все дорогие патрулируют хорошо вооруженные военные, которые бдительно следят за любыми перемещениями и точно не пропустят продвижение ВСУ.

Работы по возведению укреплений не прекращаются ни на минуту, сообщил Сладков. Постоянно подъезжают грузовики, которые подвозят новые конструкции из бетона, металла и других материалов. Они тут же устанавливаются, делая границу практически непроницаемой.