Массированное использование на передовой российской авиацией тяжелых управляемых авиационных бомб может привести к срыву, запланированного командованием ВСУ на весну-лето, масштабного контрнаступления. Такое мнение в своем Телеграм-канале выразил военный корреспондент Александр Сладков.

По словам военкора, начало активного применения на фронте российскими силами тяжелых высокоточных «крылатых» бомб, способных пролетать от места сброса до 40 километров, полностью изменило характер ведения боевых действий в зоне спецоперации.

По разрушительной мощности с полуторатонной авиационной бомбой не могут сравниться даже десятки «гигантских» коптеров с максимальной боевой нагрузкой в 40 килограммов. При этом, по словам военкора, российская авиация сбрасывает на позиции ВСУ на фронте от 5 до 7 тяжёлых авиабомб в сутки, а в ближайшем будущем данные цифры могут вырасти до 30-40 боевых вылетов российских бомбардировщиков.