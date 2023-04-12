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12 апреля – ИА Discover24.ru. Капитан первого ранга и доктор военных наук Константин Сивков назвал главный фактор, который может привести к прямому ядерному конфликту между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки. Слова военного эксперта приводит издание «Военное дело».

Пентагон разработал теорию «ограниченной ядерной войны», когда тактическое ядерное оружие применяется исключительно на театре ведения боевых действий. По мнению Сивкова, Вашингтон уверен, что в таком случае США и Россия могут обменяться ядерными ударами без нанесения ударов по территории обеих стран. Однако главным фактором достижения победы в таком противостоянии, по словам военного эксперта, будет не экономический потенциал страны, а площадь театра боевых действий и количество доступных для применения ядерных зарядов.

Однако политика нынешнего руководства Вашингтона демонстрирует его «полную неадекватность и не способность просчитывать последствия своих действий». Сивков отметил, что администрация США очень сильно напоминает «обезьяну с огромной ядерной гранатой» и «это действительно страшно».

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