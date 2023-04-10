10 апреля – ИА Discover24.ru. Польша уже отправила на Украину свои истребители МиГ-29, причем об их количестве никто не упоминает. Обозреватель издания «Свободная пресса» Александр Ситников обращает также внимание на то, что польские СМИ заявляют о современном вооружении советских самолетов.

Отмечается, что МиГ-29 «вооружены до зубов», что позволит им прикрывать танковое наступление ВСУ в Запорожской области. Они якобы используют ракеты AMRAAM производства Великобритании и Соединенных Штатов, полностью отвечающие натовским стандартам.

Эти ракеты, по мнению западных экспертов, могут обеспечить Воздушным силам Украины превосходство в воздухе над Мелитополем, который называется главной целью контрнаступления ВСУ.

Стоит напомнить, что изначально Польша сообщала лишь о четырех истребителях МиГ-29, передаваемых Украине. Этого явно недостаточно для прикрытия танкового удара. Поэтому не исключено, что Варшава «нашла» дополнительные самолеты и также модернизировала их под натовские ракеты для отправки в Киев.