Киев в ближайшее время ожидает имиджевая катастрофа, уверены эксперты как на Украине, так и на Западе. Речь идет о Бахмуте, который совсем скоро может быть полностью освобожден российскими ВС, сообщает издание «Свободная пресса».

Вместо того чтобы сдать город и готовиться к контрнаступлению, Киев заявил об усилении обороны. И направил в Артемовск спецназ Главного управления разведки, чтобы «окружить» ЧВК «Вагнер». Однако эта затея провалилась, доблестные спецназовцы ГУР сами попали в мышеловку и рискуют не выбраться из нее. Окончательное освобождение Бахмута, которое на Западе называют всего лишь вопросом времени, и нанесет Киеву мощный удар по имиджу. Поэтому власти страны ищут способы отвлечь от него внимание.

Министр обороны Украины Алексей Резников на днях заявил, что Киев готовит новые сюрпризы Черноморскому флоту РФ. Он якобы намерен «повторить» историю с крейсером «Москва» и имеет для этого какие-то скрытые возможности.

По мнению известного блогера Анатолия Шария, Резников таким образом начал операцию «Запугай», так как на самом деле возможности ВСУ сильно ограничены. Единственная цель подобных запугиваний – отвлечение внимания от Артемовска, который вскоре станет еще одной покоренной «крепостью» вслед за Соледаром, Мариуполем и Северодонецком.