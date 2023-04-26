Обозреватель портала «Свободная пресса» Александр Ситников проанализировал сводки ВСУ с линии соприкосновения и отметил, что Киев признает успехи российских ВС. Так, Генштаб армии противника заявляет, что линия обороны вблизи Артемовска и населенного пункта Хромово к западу от города успешно прорвана подразделениями ЧВК «Вагнер».

Также Киев пишет о начале наступательных действий на Донбассе. По словам представителей Генштаба ВСУ, украинская армия пытается вернуть утраченные позиции рядом с Богдановкой и Клещеевкой, чтобы устроить ВС РФ «внешнее окружение». Это подтверждается и публикациями американского Института изучения военных конфликтов (ISW).

В самом Артемовске продолжаются бои, украинские боевики отчаянно сопротивляются. В город периодически прибывает подкрепление, которое бьется до последнего, так как в основном пребывает под воздействием наркотических веществ, подмечает Ситников.

По его словам, все это не помогает Киеву избежать попадания в окружение. Сейчас 241-я, 127-я, 120-я и 225-я бригады ВСУ находятся в двух котлах, образованных на территории города. Причем в кольце оказались не только боевики ВСУ, но и иностранные наемники.