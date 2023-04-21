Обозреватель издания «свободная пресса» Александр Ситников сообщает, что согласно информации волонтерских групп ВСУ, на 19 апреля ВС РФ совместно с отрядами ДНР отбили пожарную часть и стоматологическую клинику на западе и в центре города Марьинка. Украинские подразделения на данный момент всеми силами пытаются удержать два квартала, расположенные между улицами Шахтерска и Урожайная.

Ситников отмечает, что делать выводы относительно полного освобождения населенного пункта еще рано, но подчеркивает, что оборона со стороны ВСУ слабеет после утраты центральных частей города. Об этом свидетельствуют битвы за Мариуполь, Северодонецк и Лисичанск.

Американский институт изучения военных конфликтов (ISW) не стал сообщать подробности событий, происходящих в Марьинке, а замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские силы и вовсе ведут контрнаступательные действия в четырех направлениях, включая Марьинку.

Ситников отмечает, что в Марьинке находятся 35-я отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского и десантники 79-й ОДШБр. Все они являются высококвалифицированными бойцами с русофобской мотивированностью и проявлением особой жестокости. Один из морпехов опубликовал пост в Сети, в котором написал, что даже его жена оправдывает жестокие действия к противнику: «Мы имеем полное право резать головы и снимать скальпы».