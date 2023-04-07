По данным источников из офиса украинского президента Владимира Зеленского, США тренируют и формируют девять бригад военных, которые не будут подчиняться Генеральному штабу в Киеве.

Как отмечает обозреватель издания «Свободная пресса» Александр Ситников, США создают свои собственные силы под чужим флагом. Всего будет сформировано 9 бригад, в том числе 21-я, 32-я, 33-я, 37-я, 47-я, 117-я, 118-я ОМБр, 46-я ОАЭМБр и 82-я ОДШБр ВСУ. Некоторые из них уже проводят тренировки на полигонах, а три бригады будут введены в строй в конце апреля.

Эта тактика уже была использована США во время военной компании в Ираке, когда они создали «Золотую дивизию», также известную как «Дивизия живых мертвецов». В Афганистане аналогичное подразделение получило название спецназ KPF.

Похоже, что США повторяют структуру иракской «Золотой дивизии» для снабжения новых украинских бригад. Также сообщается, что Генеральный штаб Украины совместно с кураторами НАТО готовится к проведению Приазовского сражения.