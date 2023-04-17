Глава украинского СНБО Алексей Данилов продолжает свою операцию «Запугай», делая грозные заявления о гипотетическом контрнаступлении ВС и ударах по Крымскому полуострову. Эксперты считают, что доля правды в словах политика есть.

Они отмечают, что в Киеве все чаще упоминают некие «удары возмездия» по Крыму. Не исключено, что он рассчитывает на получение новых видов оружия, которые «достанут» до полуострова. Попытки задействовать для этой цели летательные и надводные беспилотные аппараты с треском провалились, поэтому теперь остается лишь один вариант – использование ракет, пишет обозреватель портала “Свободная пресса” Александр Ситников.

Так, это могут быть GLSDB, дальность действия которых составляет 150 километров либо ракеты украинского комплекса «Вильха-М», способные долететь до северной части полуострова. Также Киев продолжает выпрашивать у США боезаряды ATACMS с дальностью до 300 км.

Как вариант, можно рассмотреть и ракеты противокорабельных комплексов «Нептун». Их модернизация позволила бы наносить удары по наземным целям и увеличить дальность.

Еще одно «оружие» ВСУ, которое они уже применяли – это диверсионные операции. Впрочем, все это лишь гипотетически, так как ВС РФ готовы к отражению атак на Крым.