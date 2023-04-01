В последние дни марта в Бахмуте (Артемовске) внезапно пошел снег. Толщина его покрова составила в отдельных местах 15 сантиметров, но он быстро растаял и превратил грунтовые дороги в вязкую непроходимую кашу, рассказал обозреватель издания «Свободная пресса» Александр Ситников.

Он обратил внимание на большое количество фотографий в застрявшей в грязи украинской техникой. Так, украинские военные сняли бронеавтомобиль «Хамви» американского производства, который прочно засел в болото и потерял способность двигаться.

В таких условиях, отмечает эксперт, Киев в очередной раз будет сдвигать сроки «весеннего контрнаступления». Кроме того, боевики в Бахмуте как минимум на неделю останутся без снабжения, хотя оно и так крайне слабое. Грузовики с оружием и боеприпасами, а также подкрепление просто не доедут до города по раскисшим от весеннего снегопада дорогам.