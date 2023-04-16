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Появление в распоряжении ВКС России крылатых ракет «Изделие 715» или Х-50 станет для ВСУ серьезной проблемой. Помимо дальности в 1,5 тысячи километров и способности обходить вражескую ПВО, эти боезаряды обладают еще и огромной разрушительной мощью, пишет портал «Свободная пресса».

О массовом производстве Х-50 в России заявляют сами украинские политики и военные. Они отмечают, что это недорогой в производстве боеприпас, который обойдется РФ гораздо дешевле Х-101. Но при этом по характеристикам «Изделие 715» практически не уступает. Это объясняет, почему боевики ВСУ уже боятся его не меньше, чем тяжелую огнеметную систему “Солнцепек”.

Обозреватель Александр Ситников пояснил, что отличные боевые возможности Х-50 позволяют в течение месяца производить не более 150 единиц. Чего будет вполне достаточно, чтобы накрыть все объекты энергетической инфраструктуры на Украине с наступлением осени.

Эксперт также отмечает, что до специальной военной операции такая ракета, как Х-50 существовала лишь на бумаге. Однако в настоящий момент она стала востребованным боеприпасом и поэтому проект будет реализован в кратчайшие сроки.

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