Советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, когда состоится контрнаступление ВСУ. Конкретных дат он не называл, но зато перечислил, какие условия будут идеальными для начала контратакующих действий бандеровских войск, рассказал портал «Свободная пресса».

Сейчас, по словам Подоляка, Киев полным ходом ведет подготовку к этому самому наступлению. ВСУ принимают все новые партии техники и вооружения, мобилизованные насильно украинцы проходят некое подобие подготовки и занятия по слаживанию, а генералы украинской армии и НАТО днями и ночами корпят над картами и размышляют, куда бы лучше двинуть свои полки.

Еще одно важное условие – это информационное воздействие на российские ВС. Украинская «интернет-армия» якобы должна своими многочисленными постами в Сети спровоцировать панику, «уронить боевой дух» армии РФ и вот тогда можно будет наносить контрудар.

В планы ВСУ самым наглым образом вмешалась и погода, которая превращает грунтовые дороги в сплошную кашу и не дает атаковать. Поэтому желательно дождаться солнца, чтобы хваленая западная техника не увязла в грязи и не стала легкой добычей для ВС РФ.

Ранее Подоляк неоднократно заявлял, что вскоре будет пить кофе в Ялте, однако сейчас подобные настроения его посещают все реже. Не исключено, что он и сам понимает – концепция меняется и до Ялты ВСУ очень далеко.