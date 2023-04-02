Российские ВС удерживают под огневым контролем все дороги из Бахмута, не давая ВСУ возможности направить в город подкрепление. Немаловажную роль в этом играют 120-миллиметровые мины «Грань», которые наносят смертоносные удары по живой силе противника и по боевой технике, рассказал портал «Свободная пресса».

КМ-8 «Грань» представляет собой уникальный комплекс, аналогов которому нет на Украине и на Западе. Это оптическая система с лазерным целеуказанием, которая дает возможность сопровождать сразу несколько мин. Причем она наводит их точно на цели, что позволяет для уничтожения позиций противника тратить вместо сотни всего 1 или 2 боезаряда.

Использование российскими ВС комплексов «Грань» дает возможность уничтожать боевиков ВСУ даже в том случае, если они пытаются скрыться за рельефом местности. Для ВСУ это стало серьезной проблемой, так как они не могут преодолеть превосходство ВС РФ на дорогах к Артемовску.