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Обозреватель портала «Свободная пресса» Александр Ситников рассказал, что произошло за минувшие семь дней в Бахмуте (Артемовске). Он отметил, что украинский генерал Александр Сырский, который грезит постом главнокомандующего ВСУ, браво отчитался о том, что ЧВК «Вагнер» уже остановлены и теперь Киеву якобы осталось просто начать контратаку, чтобы восстановить контроль над городом.

Ситников не согласен с такой оценкой ситуации. Он рассказал, что уже 24 апреля российские военные вышли на улицу Полевую сразу с нескольких направлений и оттеснили боевиков ВСУ.

25 апреля «вагнеровцы» прорвали оборону противника к северу от населенного пункта Хромово, через который проходит дорога из Часова Яра.

Следующей успешно достигнутой целью стал Индустриальный колледж, откуда «музыканты» выбили противника 27 апреля.

ЧВК «Вагнер» и сейчас уверенно продвигается вперед. Один из бойцов рассказал, что осталось всего полтора километра до полного освобождения. Причем многоэтажные дома, которые противник использует в качестве огневых рубежей и наблюдательных пунктов, занимают только малую часть этой дистанции. Все остальное – частный сектор, в котором движение пойдет гораздо быстрее.

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